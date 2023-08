Wien: 30-Jähriger verletzte im 7. Bezirk drei Polizisten und Passanten

Ein betrunkener 30-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag in Wien-Neubau einen Passanten und drei Polizisten verletzt. Der Täter und der andere Fußgänger kannten einander nicht, sagte Polizeisprecher Mattias Schuster. Es kam aber in der Lerchenfelder Straße zu einem Gespräch, im Zuge dessen der 30-Jährige aggressiv wurde und den 56-Jährigen zu Boden stieß.