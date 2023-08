Nach Hammer-Attacke: Leiche von Fünfjährigem in Neuer Donau gefunden

Am vergangenen Sonntag hat ein 41-jähriger Liberier in Wien-Liesing seine 39- jährige Ex-Frau mit einer Schreckschusswaffe bedroht und danach mehrmals mit einem Hammer auf sie eingeschlagen. Der Angreifer hätte das gemeinsame Kind vom Besuchswochenende zurückbringen sollen, das seither als vermisst galt.

Nun wurde die Leiche des Fünfjährigen in der Neuen Donau in Floridsdorf gefunden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, haben Beamte der Wasserpolizei am Samstag den leblosen Körper eines Jungen treibend in der Neuen Donau wahrgenommen.

➤ Mehr lesen: Ex-Mann attackiert Mutter mit Hammer: Fünfjähriger weiter vermisst

Das Kind konnte nicht mehr reanimiert werden. Wie sich herausstellte, handelte es sich um um den Fünfjährigen, nach dem seit einer Woche gesucht wurde. Dass der Bub Opfer eines Gewaltverbrechens wurde, kann nicht ausgeschlossen werden.