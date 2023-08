Mutter mit Hammer attackiert: Fünfjähriger weiter vermisst

Eine 39-jährige Mutter öffnete am Sonntagabend ihre Wohnungstüre in Wien-Liesing, weil sie ihren Ex-Mann erwartete. Er sollte den gemeinsamen 5 Jahre alten Sohn vom Besuchswochenende zurückbringen. Anstatt ihr Kind die in Arme zu schließen, wurde die Frau aber von dem 41-Jährigen mit einem Hammer attackiert.

➤ Mehr lesen: Mann attackiert Ex-Frau mit Hammer, Fahndung läuft

Ein Zeuge soll die Schreie gehört haben und eingeschritten sein, weswegen der Mann von seiner Ex-Frau abließ. Die 39-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand keine.

Die Polizei machte sich sofort auf die Suche nach dem flüchtigen Täter, und nicht nur nach ihm - denn auch der Verbleib des 5-Jährigen ist ungewiss.