Wien: Mann attackiert Ex-Frau mit Hammer, Fahndung läuft

Danach sei der Tatverdächtige in unbekannte Richtung geflohen. Die Schreckschusswaffe sowie der Hammer wurden am Tatort vorgefunden und sichergestellt. Eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen sowie nach dem gemeinsamen Kind verlief bisweilen negativ. Das Opfer wurde durch die Berufsrettung Wien erstversorgt und in ein Spital gebracht. Die Frau war ansprechbar, als die Einsatzkräfte eintrafen, es bestand keine Lebensgefahr. Der einschreitende Nachbar blieb unverletzt.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernimmt die weiteren Ermittlungen. Die Polizei sucht neben dem Verdächtigen nun auch nach dem gemeinsamen Sohn des Paares.

