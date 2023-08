Explosion in Penzing: Drei Personen im Krankenhaus

In der Explosionswohnung und teilweise auch in den Nachbarwohnungen waren durch die Wucht der Explosion Wände umgestürzt oder schwer beschädigt worden, Fenster wurden auf die Straße und in den Innenhof geschleudert. Die Feuerwehrleute suchten nach möglichen Verschütteten in den Trümmern - fanden aber keine weiteren Personen - und sicherten den Explosionsort. Statiker wurden angefordert um den Zustand des Hauses zu überprüfen und das Landeskriminalamt Wien nahm die Ermittlungen zur Explosionsursache auf. Ob das Haus noch bewohnbar ist stand am Ende des Feuerwehreinsatzes noch nicht fest. Aktuell werden Sicherungsmaßnahmen durchgeführt.