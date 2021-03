Wie Wien bald wöchentlich nahezu durchgetestet werden könnte

Weitere Lockdowns wären nicht nötig, wenn rund 70 Prozent der Bevölkerung zwei Mal in der Woche mittels PCR getestet würden. Was wie eine rein theoretische Überlegung von Forschern klingt, lasse sich voraussichtlich bald umsetzen, erklärte der Molekularbiologe Johannes Zuber im Gespräch mit der APA. Die Pilotphase zur Realisierung der Vision läuft bereits. Dieses sozusagen "Mondlandungs"-Projekt fußt auf Ideen und Innovationen von Forschern am Vienna BioCenter.

In den vergangenen Wochen hat sich in Österreich einiges getan, was das Testen auf SARS-CoV-2 anbelangt. Noch vor wenigen Monaten hätte kaum jemand für möglich gehalten, dass hierzulande täglich hunderttausende Tests - vom PCR-Test bis zum "Nasenbohrer"-Antigen-Schnelltest - durchgeführt werden. Der am Forschungsinstitut für Molekulare Pathologie (IMP) arbeitende und in der "Vienna COVID-19 Detection Initiative" (VCDI) aktive Zuber glaubt daran, dass mit ausgeklügelter Logistik und innovativen Testverfahren, die in verschiedenen Pilotprojekten bereits erprobt wurden, bald noch deutlich mehr möglich ist. Konkret geht es um ein Nahezu-Echtzeit-Monitoring der ganzen Bevölkerung mittels der zuverlässigen PCR-Methode zum Viren-Nachweis.