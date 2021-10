Wie das Internet auf die Hausdurchsuchungen reagiert

Auf Instagram wurde etwa ein Meme publiziert, dass an die ehemalige Übergangsregierung zu Zeiten der Ibiza-Affäre erinnert. In dem veröffentlichten Bild ruft der Bundespräsident Van der Bellen wieder die damalige Übergangskanzlerin Brigitte Bierlein an. Sie war von 3. Juni 2019 bis 7. Jänner 2020 Bundeskanzlerin und damit die erste Frau in diesem Amt.