Wie im Videospiel: Gokart mit Augmented Reality fahren

Alles ist dunkel, man setzt sich in das Gokart-Auto, das Spiel beginnt: Am Boden werden Bahnen, Hindernisse und Sammelpunkte projiziert und plötzlich sichtbar. Mit Bremsen und Gas steuert man das Gokart, über einen Bildschirm im Cockpit kann geschossen und gehupt werden. So soll das Spiel „BattleKart“ ablaufen.