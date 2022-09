Donaustadt: Ein neuer virtueller Prater entsteht

Fliegen wie Superman

Eine Spielmaschine namens VR 360 kann den Sessel 360 Grad – also einmal um die eigene Achse – drehen. Loopings oder der Besuch des Weltalls im Raumschiff werden so realer. In Superman-Pose legt man sich in VR Flight hinein: Das Gefühl zu fliegen kann man hier während einer virtuellen Motorradfahrt oder einem Flug durch die Stadt, ausprobieren. Die VR-Slide-Geräte haben die Form eines Schlittens oder Teppichs. Man setzt sich in den Schneidersitz mit aufgesetzter Brille und genießt eine Achterbahn-Fahrt auf einer Insel. Hierbei sei gesagt: Empfindlich darf man nicht sein. Wer über Stock und Stein, rauf und runter in die virtuelle Welt düst, dem kann sich auch der Magen umdrehen. Pausen sind also empfohlen. Die Spielvariationen sind fast unendlich.