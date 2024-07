Wie es eine Mexikanerin schafft, Freude am Spanischlernen zu wecken

Zugegeben, der Montag genießt nicht den besten Ruf: Um den ersten Arbeitstag der Woche nicht erschöpft auf dem Sofa ausklingen zu lassen, braucht es schon eine gewisse Motivation.

Und eine ganz besondere Motivation ist vonnöten, um sich an Montagabenden freiwillig mit den grammatikalischen Feinheiten der spanischen Sprache zu befassen.

Einer, der es gelingt, diese Freude am Lernen zu wecken, ist Angelica Martinez de Kurzweil. Geboren und aufgewachsen ist sie in Mexiko, 1996 zog sie nach Wien. Seitdem gibt sie Spanischunterricht, etwa an der Volkshochschule Urania. Viele Schüler bleiben mehrere Jahre in ihren Kursen, so auch die Autorin dieses Textes. Ein persönliches Porträt einer Lehrerin, die mexikanische Lebensfreude nach Österreich bringt.

Lernen, aber mit viel Freude und Humor

Martinez begrüßt ihre Schüler stets mit einem herzlichen ¡Hola!. In ihren Kursen erzählt sie etwa über das Leben in Mexiko, erklärt Konjunktiv oder indirekte Rede, und versucht, die Angst vor dem Sprechen zu nehmen. All das mit einer gehörigen Portion Humor (selbst wenn die Schüler müdigkeitsbedingt abends zuweilen zur Neigungsgruppe Kauderwelsch werden).