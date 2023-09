50 Jahre nach dem Militärputsch in Chile: Überleben, um davon zu erzählen

Militärfahrzeuge patrouillierten auf den Straßen, Telefone funktionierten nicht mehr. Arbeiter, Studenten, Künstler wurden verhaftet. Dann begann die Bombardierung des Präsidentenpalasts in Santiago. Es war der 11. September 1973, der Tag des Militärputsches durch General Augusto Pinochet in Chile. Der demokratisch gewählte Präsident Salvador Allende starb, so wie Tausende Chilenen, die während der Diktatur Pinochets eingesperrt, gefoltert, ermordet wurden.

Angesichts der tragischen Entwicklung formierte sich auch in Österreich eine Solidaritätsbewegung für politisch verfolgte Chilenen. Kanzler Bruno Kreisky ließ Visa ausstellen, rund 1.500 Flüchtlinge kamen ab 1973 ins Land.

"Ein bescheidener, kultivierter Mann"

Einer von ihnen ist Erick Zott. Er war Teil einer linken Studentenbewegung und hat Salvador Allende noch persönlich kennengelernt. „Er war ein freundlicher, bescheidener, kultivierter Mann“, erzählt er. Nach dem Putsch lebte Zott neun Monate im Untergrund, bis er und seine Lebensgefährtin in Santiago gefangen genommen wurden. „Wir haben versucht, uns darauf vorzubereiten. Aber auf so etwas kannst du nie vorbereitet sein“, sagt er. Vergewaltigung, Folter, brutale Verhöre in mehreren Lagern – mehr möchte er darüber nicht mehr erzählen.

Schließlich wurde Zott von einem Militärgericht zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Dank eines Visums für politische Gefangene konnte er 1976 nach Österreich flüchten: Ein Land, über das er kaum etwas wusste, sollte seine neue Heimat werden. Er arbeitete für die UNO, eröffnete in Wien die Bar Floridita, zog seinen Sohn hier groß. Und doch lässt ihn Chile nicht los: „Ich werde bis an mein Ende versuchen, die Verbrechen, die geschehen sind, bekanntzumachen.“

➤ Mehr lesen: Chile: Migration und Kriminalität als aktuelle Herausforderungen des linken Präsidenten