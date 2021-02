Wie ein Italiener mit Dolci wieder alles in Ordnung bringt

Ein Italiener aus Bari, mit einer Leidenschaft für die deutsche Sprache, Kultur und – eigentlich ganz untypisch – Pünktlichkeit, verliebt sich in eine Wienerin, die ihr Herz an Italien verloren hat. Er eröffnet ein kleines Geschäft im Karmeliterviertel und verkauft dort die Spezialitäten seiner Heimat.

Die Geschichte wäre Stoff für einen mittelguten Liebesfilm. Wären da nicht eine Pandemie und eine Baustelle direkt vor der Haustür.

Bagger statt Schanigarten

Im Haus nebenan in der Haidgasse wird das Dachgeschoß ausgebaut. Bagger und Baugerüst verdecken das Geschäft, Fußgänger wechseln die Straßenseite. Da kann das Logo noch so zitrusgelb leuchten, gegen die Baustelle kommt es nicht an.