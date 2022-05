Wie der Mailänder Dom in die Wien-Werbung kam

Die Aktion mit der klaren politischen Botschaft ist Teil der aktuellen Wien-Kampagne „United Cities of Tourism“, mit der in 17 europäischen Städten für den Städtetourismus im Allgemeinen und für eine Reise nach Wien im Speziellen geworben wird. „Wir wissen aus der Marktforschung, dass etwa die Hälfte der Städtereisenden auch selbst in Großstädten wohnt“, so Kettner. Nach der für den Tourismus sehr schwierigen Pandemiezeit soll ihnen das Reisen wieder schmackhaft gemacht werden.