Krisenmanager: Norbert Kettner bleibt Chef des Wien Tourismus

Kultur- und Meetingtourismus stünden für Wien im Vordergrund, „Exzess-Tourismus wollen wir nicht“, sagt Kettner. Der Gast sei zwar immer noch König, aber „man darf als Standort auch Entscheidungen zugunsten der Bevölkerung oder der Wirtschaft treffen.“

Kein Wunder also, dass auch die Wirtschaft mit Kettners Verbleib zufrieden ist. „Ich bin überzeugt, dass er der Beste für den Job ist“, sagt Markus Grießler, Tourismus-Obmann der Wiener Wirtschaftskammer. Kettner habe in der Vergangenheit bei der Umstrukturierung der Organisation betriebswirtschaftliches Geschick bewiesen, so Grießler.

Sandburg-Marketing

Ein gutes Händchen wird Kettner in der Branche auch bei Marketing-Entscheidungen beschieden. Er habe mit außergewöhnlichen Aktionen die Stadt „cool“ gemacht, heißt es. Etwa mit der Positionierung Wiens als LGBTIQ-Reiseziel – oder mit einer riesigen Rathaus-Sandburg am Strand von Barcelona im Jahr 2013.