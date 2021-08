Wettbewerb ruft zur Neugestaltung von Wiens Bezirkswappen auf

Auf den Wappen finden sich sonst lokale Symbole, die sich auf die Erwerbstätigkeit der Bewohner beziehen und Dinge, die sich direkt vom Bezirksnamen ableiten.

Oft sind auch Zeichen aus der eigentlichen Grundherrschaft abgebildet. Das Ottakringer Wappen erinnert zum Beispiel auf einer Hälfte an Klosterneuburg. Welches das Wappen von Ottakring ist, finden Sie bei den Bildern. (siehe unten).

Gar nicht so alt

Die Bezirkswappen sind noch gar nicht so alt. Die Idee dazu entstand Anfang des 20. Jahrhunderts. Es sollte damit die Kirche des ehemaligen Lainzer Versorgungsheims geschmückt werden.

Da es in der NS-Zeit und auch in den Jahren danach zu Änderungen und Verschiebungen bei den Bezirksgrenzen gekommen war, legte das Wiener Stadtarchiv in den 80ern neue Entwürfe vor, die bis heute gelten.

Alles Symboliken der Wappen werden hier ausführlich erklärt.