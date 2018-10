Wirbel um altes Staatswappen im Büro von FPÖ-Ministerin

Gleich nach der Befreiung von der NS-Herrschaft - am 1. Mai 1945 - und damit noch bevor Hitler-Deutschland im Zweiten Weltkrieg kapituliert hat, hat die provisorische Staatsregierung ein neues Wappen beschlossen: In den Fängen des Adlers symbolisiert der Hammer die Arbeiterschaft, die Sichel die Bauernschaft. Dazwischen die gesprengten Ketten, die für die wiedererlangte Unabhängigkeit Österreichs stehen. In dieser Form gilt das Bundeswappen bis heute - und hängt so auch im Parlament.