Kritik an Kassenreform: "Verfassungswidrige Passagen"

Selbstverwaltung ist weisungsfrei

Gemäß Artikel 120 b der Bundesverfassung hätten die Selbstverwaltungskörper jedoch „das Recht, ihre Aufgaben (also die Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereichs) in eigener Verantwortung frei von Weisungen zu besorgen“, so der Verfassungsdienst in seiner Stellungnahme. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass bereits jetzt ein Weisungsrecht existiert.

Angleichung ist Pflicht

Mögliche verfassungsrechtliche Turbulenzen befürchtet der Verfassungsdienst auch bei der Zusammenlegung der Bauern- mit der gewerblichen Sozialversicherung bzw. der Eisenbahn/Bergbau-Versicherung mit jener für den öffentlichen Dienst. Weil dies ohne Änderung des Beitrags- und Leistungsrechts erfolgen soll, könnte es hier Probleme mit Art. 120 a der Bundesverfassung geben. Bei Schaffung eines Selbstverwaltungskörpers müsse demnach ein "gemeinsames Interesse" bestehen, so die Verfassungsexperten. Es müsse daher eine zeitnahe Angleichung des Beitrags- und Leistungsrecht folgen, und dies sollte auch normativ zum Ausdruck kommen.