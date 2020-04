Felix: Die Rückkehr des Wappentiers ins Burgenland

Felix ist Wiener, Wahl-Burgenländer, Wahl-Niederösterreicher und leidenschaftlicher Europäer. Denn Felix ist ein Seeadler und kommt deshalb viel herum. Vor 20 Jahren galt Österreichs Wappentier hierzulande als nahezu ausgestorben. Dank jahrelanger Schutzbemühungen feiert der Seeadler nun aber ein eindrucksvolles Comeback.

Das zeigen die Flugdaten von Adler Felix, der 2016 im Nationalpark Donau-Auen schlüpfte und besendert wurde. Zum ersten Mal brütet er derzeit mit seiner Partnerin an einem Seitenarm der ungarischen Donau, ist aber immer wieder auch im Nordburgenland zu sehen. „Felix ist der Vorbote für die hoffentlich erfolgreichste Brutsaison seit Rückkehr der Seeadler in Österreich. 35 bis 40 heimische Adlerpaare ziehen dieser Tage die nächste Generation heran, was der langsam, aber stetig wachsenden Seeadlerpopulation Auftrieb verleihen wird“, freut sich Christian Pichler, Artenschutzexperte der Naturschutzorganisation WWF Österreich. „Mit Felix ist es uns erstmals gelungen, das Leben eines in Österreich geschlüpften Seeadlers von der Kindheit bis zur eigenen Brut und damit die Rückkehr der imposanten Greifvögel spektakulär nachzuvollziehen.“