Wer wird gewinnen? Die Tipps der Türken am Brunnenmarkt

Es geht, wie man so schön sagt, um die Wurst: Wer wird gewinnen? Österreich oder die Türkei?

Hinter der Budel seines Fleischhauer-Standes am Wiener Brunnenmarkt wartet Mehmet Vural am Montag auf Kundschaft. Aufgrund des Nieselregens hält sich die Kauflaune in Grenzen – ein idealer Zeitpunkt, um ein wenig über Fußball zu plaudern. Sofort hellt sich Vurals Miene auf: Am liebsten wäre ihm, dass „beide gewinnen. Aber Österreich ist schon sehr stark zur Zeit.“

Kistenweise Bananen, daneben Oliven, Nüsse und bunte Kleider um wenige Euro – Ware wie auch der Verkäufer am Brunnenmarkt in Wien-Ottakring haben großteils Migrationshintergrund.