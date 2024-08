Wenn man zum Plaudern auf den Friedhof geht

Einsamkeit: Die Pandemie sowie die Teuerung haben das Problem laut Caritas verschärft.

100 Plauderbankerl der Caritas gib es in Wien und NÖ. Blaue Plaketten kennzeichnen die Bänke. Hier muss nichts konsumiert werden, jeder kann kommen und sich unterhalten.

Termine: Laura Rosar-Hundt ist das nächste Mal am 11. 9. (11 bis13 Uhr) in Hernals im Einsatz. Die Plauderbank in Hennersdorf ist jeden Dienstag von 16 bis 18 Uhr besetzt.