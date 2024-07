Erstes Plauderbankerl auf Wiener Friedhof eröffnet

Beim Reden kommen die Leut’ z’amm, heißt es in Wien. Neuerdings könnte man auch sagen: beim Plaudern. Ein Gespräch kann erfreuen, entlasten oder aufheitern, zumal in einer schwierigen Situation. Daher wurde am Dienstag das erste Plauderbankerl auf einem Friedhof eröffnet, und zwar in Hernals.

An die Hundert Plauderbankerl wurden in Wien und Niederösterreich in den vergangenen zwei Jahren bereits aufgestellt: Das sind Parkbänke, auf denen eine blaue Plakette darauf hinweist, dass man sich hier unterhalten kann. Denn Gesprächsbedarf gibt es praktisch überall – doch Gesprächspartner sind nicht immer leicht zu finden. Auf dem Friedhof in Hernals werden ab sofort werktags freiwillige Helfer auf dem Bankerl Platz nehmen und für Gespräche zur Verfügung stehen.