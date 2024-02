Wenn Jugendliche mit 18 plötzlich aus dem System fallen

Um auf die Problematik aufmerksam zu machen, fand am Freitag eine Expertentagung in Wien statt. Denn noch werde das Problem von Politik und Behörden zu wenig gesehen: „Es wird nicht einmal erhoben, wie viele Betroffene es in Österreich gibt. In Wien geht man von rund 250 pro Jahr aus. Aber es sind sicher mehr“, so Adrian.

Auf den letzten Metern

Eine, die das erlebt hat, ist Julia. „Man hat das Gefühl, man hat so viel Potenzial. Und dann wird man auf den letzten Metern vor die Tür gesetzt“, sagt sie. Auch die 25-jährige Rebecca ist in einem Kinderdorf in Vorarlberg aufgewachsen: „Dieser bedingungslose Rückhalt, den andere Kinder von ihren Eltern haben, fehlt uns ohnehin schon.“ Mit 18 plötzlich auf eigenen Beinen zu stehen, überfordere viele: Meist fehlt das Geld für eine eigene Wohnung oder eine Ausbildung, die Suche nach finanzieller Unterstützung ist zeitaufwendig und kompliziert.