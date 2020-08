Wenn eine Baulücke zum Grätzel-Treffpunkt wird

Der Jugendverein Juvivo Fünfzehn wird mit den Kindern Seifenblasen machen und stellt allerhand Spielsachen zur Verfügung. Regelmäßige Kontrollen durch Juvivo sollen die Sicherheit auf dem Platz gewährleisten.

Zweckentfremdung Baulücke

Nicht zum ersten Mal wird eine Baulücken in Wien zweckentfremdet. Ende Juli etwa wurde die Baulücke in der Eduardgasse in Währing im Zuge des Sommerprogramms "Summer in the City" in ein Freiluftkino verwandelt.

Im Rahmen des "Wir sind Wien"-Festivals finden seit 2017 Baulücken-Konzerte statt. Zuletzt etwa in Neu Marx im 3. Bezirk - dort, wo bald die Eventhalle der Stadt gebaut werden soll.