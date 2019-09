Wenn die Kraft für einfache Handgriffe nicht mehr reicht

Das Küchenkastl von der einen auf die andere Seite. Den Kühlschrank in den dafür vorgesehen Verbau, Herd und Backrohr wieder anschließen.

In der Küche von Herr M. ist einiges zu tun. Der 52-Jährige lebt in einer Wohnung in der Wiener Seestadt (22. Bezirk). Zwei bis drei Mal die Woche kommt die mobile Pflege der Caritas, hin und wieder auch eine Sozialarbeiterin. Zwar kann Herr M. noch alleine aufstehen, wenn er seine Wohnung verlassen will, ist er aber auf den Rollstuhl angewiesen. Für Umbauarbeiten reicht die Kraft nicht aus. Freunde oder Familie hat er nicht. Deswegen sind an diesem Tag Marlene Mühlbauer (23) und Rasool Alselmi (29) da. Die beiden engagieren sich freiwillig beim Josefsbus der Caritas (siehe Zusatztext).