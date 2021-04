Wegen U-Bahn-Baus: 230 vergünstigte Parkplätze für die Josefstädter

In der Landesgerichtsstraße, an der Grenze von 1. und 8. Bezirk, wird gebaggert, gebohrt und gegraben: 2026 soll an dieser Stelle das Linienkreuz von der verlängerten U2 und der neuen U5 eröffnet werden. Deshalb ist die Gegend seit Jahresbeginn eine Großbaustelle.

Für Autofahrer heißt das: Es gibt im Umfeld noch weniger Parkplätze als sonst. Die Stellplätze wurden nämlich entweder aufgegraben oder dienen als Lagerplatz für Baustoffe und Maschinen.

Damit die Autos dennoch irgendwo Platz finden, haben der grüne Bezirkschef Martin Fabisch und die Wiener Wirtschaftskammer mit Garagenbetreibern jetzt eine Aktion für Bezirksbewohner ausgehandelt: 230 Garagenplätze zu vergünstigten Konditionen.

Ab 62 Euro monatlich

Nachtparkplätze sind beispielsweise ab rund 62 Euro pro Monat zu haben, Dauerstellplätze ab 99 Euro pro Monat. Die Stellplätze befinden sich in Garagen in der Josefstadt und im angrenzenden 1. und 9. Bezirk.