Wegen Drogenhandels gesuchter Italiener bei Wiener Pizzeria festgenommen

Zielfahnder des Landeskriminalamts konnten am Dienstagvormittag in der Stammersdorfer Straße in Wien-Floridsdorf einen 41-jährigen Italiener festnehmen, hinter dem die Behörden bereits länger her waren.

Der Festgenommene wurde mittels europäischem Haftbefehl gesucht, da er mit Kokain gehandelt haben soll. Die Ermittler konnten den 41-Jährigen am Dienstag bei der Essensabholung vor einer Pizzeria anhalten und festnehmen.

