Nach Messerattacke auf Trafikanten: Diese Verdächtigen sucht die Polizei

Die auf den Fotos abgebildeten Männer stehen im Verdacht, einen schweren Raub in einer Trafik in der Märzstraße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus begangen zu haben. Dabei soll einer der Tatverdächtigen in das Geschäft marschiert sein, den 52-jährigen Verkäufer mit einem Messer verletzt und Geld gefordert haben.

Nachdem der 52-Jährige dieser Aufforderung nicht nachgekommen war, soll der unbekannte Täter mehrmals auf das Opfer eingestochen haben, heißt es in einer Aussendung der Polizei. Der Trafikant, der damals schwer verletzt wurde, betont allerdings, dass er die Kassa eigentlich schon öffnen wollte. Der Angreifer habe aber kein Deutsch gesprochen und sein auf ihn losgegangen.