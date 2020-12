Wasserrohrbruch: Überflutete Gehsteig in Wien-Liesing

Die Wiener Feuerwehr und die Magistratsabteilung Wiener Wasser wurden Freitagabend gegen 18.15 Uhr zu einem Einsatz aufgrund eines Wasserrohrbruchs nach Liesing gerufen.

Ein 20 Zentimeter großes Loch in einer Versorgungsleitung hat in der Lodrongasse zu einer Überflutung von Gehsteig und Wiesen geführt. Da die Straße in dem Bereich abschüssig ist, lief das Wasser bis in die Wagenmanngasse und dort über Kanalgitter ab.

Versorgung durch Notbrunnen

Kurz vor 20 Uhr war der Wasserausfluss bereits gestoppt worden. Die Einsatzgruppe von Wiener Wasser rechnete damit, gegen 21 Uhr mit den Reparaturarbeiten beginnen zu können. Im Laufe der Nacht würde dann auch die Wasserversorung in den drei Stiegen eines Gemeindebaus wieder funktionieren. Vorübergehend wurden die betroffenen Wohnungen über einen Notbrunnen versorgt.

Feuerwehr und Wiener Wasser waren je mit einem Einsatzteam vor Ort.