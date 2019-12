Warum Wien nicht wirklich die drittunfreundlichste Stadt der Welt ist

In Wien ist man es gemeinhin gewöhnt, bei internationalen Wertungen, die die Lebensqualität in verschiedenen Städten bewerten, ganz vorne mitzuspielen.

Im Ranking des internationalen Beratungsunternehmens Mercer ist Wien seit Jahren unter den lebenswertesten Städten. Im März wurde Wien zum zehnten Mal in Folge zur überhaupt lebenswertesten Stadt der Welt gekürt.

Auch in der Wertung des Magazins Economist hat Wien heuer zum zweiten Mal in Folge die Wahl zur lebenswertesten Stadt der Welt für sich entschieden. Und in einer ähnlich gelagerten Wertung des Magazins Monocle erreichte Wien Platz 5.