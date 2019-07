Warum Wien einen "Sommerspritzer" und Flugscham angebracht ist

Bitte stimmen Sie wieder fleißig mit!

Und jetzt zur Ernsterem und nur gut gemeinten Nachrichten:

Der Flughafen Wien will bis 2030 Co2-frei werden. Also das sagt er zumindest, denn Co2 reduzieren will lediglich die Flughafen AG. Das betrifft alles, was mit der Verwaltung des Flughafens zu tun hat (Büros etc.), nicht aber den Flugverkehr.

Zwar setzt die Flughafen AG tatsächlich eine Reihe an Maßnahmen (E-Autos zum Beispiel, weniger Treibstoff, auch an der Energieeffizienz wird gearbeitet) – und das ist auch lobenswert. Aber man muss schon die Kirche im Dorf lassen. Denn die Co2-Emissionen, die der Flughafen da einsparen will, wird der Bau der 3. Piste wieder komplett aufsaugen.

Großer Jubel ist also nicht angebracht. Stattdessen dürfen wir noch im " Flugscham"-Modus bleiben. Nicht nur in Wien.