Warum Wien den Titel lebenswerteste Stadt verlor

Genau in dieser Kategorie hat Wien am meisten verloren. Im Vergleich zu 2020 gingen hier aufgrund des Lockdown satte 20 Punkte flöten. Die Studie sei außerdem zwischen Februar und März durchgeführt worden – also in der Zeit des harten Lockdown, sagt Ana Nicholls, Industrie-Direktorin der EIU. „Wir erwarten eine schnelle Verbesserung.“

Geschlossene Schulen

Weiterer Punkt: In Auckland durften Kinder trotz Krise weiter zur Schule gehen, weshalb die Stadt auch 100 von 100 möglichen Punkten für Bildung bekam.

Im vom Homeschooling geplagten Wien gab es Abzüge – allerdings ist der Wert mit 91,7 auch noch zufriedenstellend.