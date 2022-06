Warum in der Alszeile jetzt doch ein Radweg kommt

Bis Ende des Sommers hofft Jagsch auf einen entsprechenden Vorschlag, für den er dann „einen breiten Konsens“ herstellen möchte. In der Bezirksvertretungssitzung Ende Mai war ein solcher noch gescheitert. Verspätet hatte die SPÖ den Radweg-Antrag eingebracht, die anderen Fraktionen verweigerten die Zulassung.

GrĂĽne und Neos sind zwar fĂĽr den Radweg, warum dieser per Dringlichkeitsantrag in letzter Minute eingebracht werden musste, versteht man jedoch nicht. Nicht zuletzt, weil ein entsprechender Antrag der GrĂĽnen seit Monaten in der Verkehrskommission liegt, wie es heiĂźt.

Das Angebot von Grün und Pink, den Radweg als gemeinsamen Dreiparteienantrag einzubringen, habe wiederum die SPÖ nicht gewollt. „Es ging also offensichtlich um eine PR-Aktion“, sagt der stv. Neos-Klubchef im Bezirk, Philipp Pichler, „und für diese Art von Politik sind wir nicht zu haben“.

Bei der nächsten Sitzung am 5. Oktober sollte eine Einigung jedoch zustande kommen, denn „inhaltlich können wir das nicht ablehnen“, sagt der Grüne Klubobmann Richard Heuberger.

Christine Ruckenbauer von der Initiative „Dornbach radelt sicher“ kämpft seit Langem für sichere Radinfrastruktur auf der Hauptradroute und ist von der SPÖ-Wende positiv überrascht: „Das ist ein unerwartet schöner Schritt vorwärts für uns“, sagt sie. Ihr Kampf geht jedoch weiter, denn weder gibt es bisher eine Lösung für die weitere Route stadtauswärts, noch für die Gegenrichtung.

An anderer Stelle, nämlich am Gürtel-Ende der Jörgerstraße, wurde unlängst die Umgestaltung abgeschlossen, im Zuge derer zwischen Gürtel und Theresiengasse rund 50 Meter baulich getrennter Radweg errichtet wurden.