Warum Flüchtlinge künftig noch schwerer eine Wohnung finden werden

Aigner thematisiert in ihrer Publikation einen weiteren wichtigen Punkt in diesem Zusammenhang: den sozialen Wohnbau. Zwar gilt Wien als Vorzeigestadt, was das betrifft, dieser würde aber keineswegs den Zugang von Flüchtlingen zum Wohnungsmarkt erleichtern. Denn: Für ein Wiener Wohnticket – also die Eintrittskarte für Gemeindewohnungen - muss man zwei Jahre an derselben Adresse gemeldet sein. Eine Anforderung, die für viele Asylberechtigte schwer zu erfüllen sei.

Im Büro von Sozialstadtrat Peter Hacker verweist man auf ein Kontingent an Startwohnungen für rund 1.100 Menschen. Diese seien mit einer Betreuung verbunden und auf drei Jahre befristet. Die Wartelisten aber sind lang. Und Asylberechtigte, die aus den Bundesländern nach Wien kommen, haben keinen Zugang dazu.

1.000 Menschen auf der Warteliste

Der Verein Interface vermietet deshalb selbst Wohnungen an Flüchtlinge, "aber wir haben 350 Personen auf der Warteliste, und da hängen noch die Familienangehörigen dran, also reden wir von circa 1.000 Menschen", sagt Laura Klüber. Der Verein Ute Bock überlegt, Gleiches zu tun. Die Plätze im Ute-Bock-Haus in Favoriten und in externen Wohnungen sind längst voll, "und die Wartelisten reichen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag", betont Geschäftsführerin Teichert.

Eine Lösung wäre ihrer Meinung nach, dass der Staat als Hauptmieter auftritt. Damit könne Vermietern die Unsicherheit genommen werden, auf Kosten sitzenzubleiben. "Wenn Österreich für die Mieter bürgen würde, wäre allen geholfen", sagt Teichert.

Das Sozialministerium geht auf diesen konkreten Vorschlag nicht ein und spielt den Ball an die Bundesländer weiter: Das Gesetz sei so gestaltet, dass die Länder genug Freiheit hätten, Wohnkosten an den Vermieter direkt von den Sozialbehörden bezahlen zu lassen. Verpflichtet dazu sind sie allerdings nicht.