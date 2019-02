Studie: Asylberechtigte finden immer schwerer Arbeit

Auch das Herkunftsland sei ausschlaggebend, betonte Vogtenhuber, vor allem bei Frauen. In den frühen 2000er Jahren seien viele Menschen aus ex-jugoslawischen Ländern auf Jobsuche gewesen - Länder mit hoher Frauenerwerbsrate. Anders bei Asylberechtigten, die später ins Land gekommen sind.

"In Afghanistan, Syrien und im Irak ist die Frauenerwebstätigkeit sehr niedrig und das wird auch in Österreich beibehalten, zumindest am Anfang", so Vogtenhuber.

Zu hohe Bildung hinderlich

Überraschend aber ist folgende Erkenntnis: Auch der Bildungsgrad sei wesentlich bei der Jobsuche, aber anders als erwartet. "Hohe Qualifikation ist negativ, das hat uns überrascht. Es braucht dann mehr Zeit, um eine qualitfikationsadäquate Beschäftigung zu finden."

Nicht eruiert wurde in der Studie, welche Jobs die Flüchtlinge angenommen haben. Das soll in einer Folgestudie untersucht werden.