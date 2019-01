Nach der Flucht: Sehnsuchtsort Arbeitsplatz

Kein Wunder: Kanzler Sebastian Kurz hat gerufen und alle sind gekommen: ÖBB, Telekom, Post, OMV, AUA, Rewe, Spar, Siemens, EVN, Anker, Porr, Vamed, Mayerhofer.

Mayerhofer? Der Stand des Familienbetriebs mit 30 Mitarbeitern wirkt fast fehl am Platz unter all den Paradefirmen mit ihren Hochglanz-Mappen, Give-Aways und Top-Managern, die die Regierungsinitiative unterstützen. Dabei geht es Elektrikermeister Karl Mayerhofer, der die gleichnamige Firma in Oberwaltersdorf (NÖ) in dritter Generation leitet, wie Tausenden anderen Klein- und Mittelbetrieben. Er findet keine Lehrlinge, kaum Fachkräfte. „Mit etwa 40 Bewerbern haben wir gesprochen, zwei sehr gute Kandidaten waren dabei. Herzukommen hat sich voll ausgezahlt.“

Donya Charbaji (28) und Mohammad Talal (33) empfinden genauso. Sie sind neugierig, wirken engagiert und begeisterungsfähig.

Das junge Ehepaar flüchtete vor dem Krieg in seiner Heimat Syrien. Sie studierte englische Literatur in Jordanien und spricht Deutsch auf Niveau B2, er studierte Business Management in Damaskus. Über die mehrwöchige Flucht wollen sie nicht reden. Jetzt gilt es Arbeit zu finden, nach vorne zu schauen, eineinhalb Jahre mussten sie auf ihren positiven Asylbescheid warten. In der Wartezeit ist es Asylwerbern nur in ganz wenigen Ausnahmefällen erlaubt, zu arbeiten. Die beiden hatten zum Leben die Grundversorgung.