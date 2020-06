Warum der DC Tower kaum wackelt

Von der schwingungsfreien Bar geht es im Lift acht Meter pro Sekunde abwärts. Das ist Österreich-Rekord. Zum Vergleich: Aufzüge in herkömmlichen Gebäuden sind gerade einmal mit maximal drei Meter pro Sekunde unterwegs. Geschwindigkeit ist aber nicht alles: Wenn die im Turm Beschäftigten frühmorgens mit ihrem Chip die Sicherheitsschleuse im Erdgeschoß passieren, rufen Hochleistungsrechner automatisch den Lift, der sie ohne weiteres Zutun in das richtige Stockwerk bringt. So werden lästige Wartezeiten in der Rush Hour vermieden.

Weiter abwärts geht es in die düsteren Katakomben des Towers. Im 4. Untergeschoß befindet sich mit der Pumpenanlage das Herzstück der Hightech-Sprinkleranlage. Sie befördert im Brandfall Wasser mit beachtlichen 140 bar in die Etagen des Hochhauses. Das Besondere daran: Das Löschwasser wird an seinem Bestimmungsort zu feinem Nebel verstäubt. Damit lassen sich im Ernstfall Wasserschäden gering halten. Das Sprinklerbecken (700 m³) im Keller wird gleichzeitig als Pufferspeicher für die Kälteerzeugung genutzt.