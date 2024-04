Wann Wiens Bäder heuer ihre Pforten öffnen werden

Das Wochenende brachte an die 30 Grad und strahlenden Sonnenschein. Für den morgigen Dienstag werden hingegen maximal zwölf Grad vorhergesagt; inklusive Wolken, Wind und Regenschauer. Auch heuer wird der April, der bekanntlich macht, was er will, seinem Namen also mehr als gerecht.

Doch wie reagieren, die Betreiber der Freibäder in Wien darauf? Im Schönbrunner Bad plant man, jedenfalls am 27. April zu eröffnen. Die städtischen Freibäder in Wien hingegen halten sich den genauen Starttermin noch offen.