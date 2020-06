Gewaltverbrecher das zweite Mal aus der Haft geflüchtet

Als „Waldmensch“ geisterte Milan P. (49) im Jahr 2011 durch die Medien. Der Slowake hatte in Ober- und Niederösterreich mehrere Pensionisten in ihren Häusern überfallen und gefesselt. Zwischendurch hauste er im Wald – bis er im Dezember 2011 bei einer Großfahndung gefasst wurde. „Ihm ist alles zuzutrauen“, erklärten die Ermittler. Er galt als hochgradig gefährlich. Jetzt ist Milan P. wieder in Freiheit – der Insasse der Justizanstalt Göllersdorf (für geistig abnorme Rechtsbrecher, Anm.) türmte am 3. Juni bei einem Ausgang in Wien.

Zur Therapie gehören auch „sozialtherapeutische Ausgänge“. Und bei einem solchen begleiteten Ausgang türmte Milan P.. „Während der Bahnfahrt nach Wien“, sagt Christian Timm, stellvertretender Leiter der Vollzugsdirektion. „In einer Station.“