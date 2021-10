Wald der jungen Wiener: Bäume pflanzen in Favoriten

Die Aufforstungsaktion "Wald der jungen Wienerinnen und Wiener" lädt Familien sowie Kindergarten- und Hortgruppen ein vorbeizuschauen. Eine Online-Anmeldung sei auf jeden Fall notwendig.

"Unsere Wälder sind mehr als viele Bäume und Holz. Sie bilden wichtige Lebensgrundlagen für uns Menschen", betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. "Wälder leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz – sie absorbieren beim Wachsen Treibhausgase und dienen dabei als Erholungsraum – der Wald ist damit bester Klimaschützer. Wir schaffen deshalb ganz gezielt neue Wälder in unserer Stadt und freuen uns, wenn – so wie heute – viele junge Wiener und Wienerinnen mitmachen. So wächst nicht nur ein neuer Wald, sondern auch das Umweltbewusstsein der Kinder."