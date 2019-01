Waffenverbot für die ganze Stadt: Kritik an Ludwig

Pfefferspray erlaubt?

Was darunter fällt, werde in Linz und in Innsbruck, wo es seit Dezember solche Zonen gibt, im Einzelfall entschieden. „Eine Frau mit einem Pfefferspray oder ein Wanderer mit Taschenmesser gehören nicht in die Zielgruppe der Kontrollen“, sagt Martin Kirchler, Stadtpolizeikommandant in Innsbruck. In der Landeshauptstadt wurde eine solche Zone eingerichtet, nachdem am 25. November ein 21-Jähriger Bregenzer beim Ausgehen auf offener Straße erstochen wurde.

Die Pläne sollen laut Polizei aber unabhängig von der Bluttat erstellt worden sein, weil es vermehrt zu Gewaltdelikten gekommen sei, bei denen Waffen im Spiel waren. Seither wurden in Innsbruck drei Taschenmesser im Rahmen der Kontrollen in der Waffenverbotszone sichergestellt (siehe unten).

In Wien könnte ein Ergebnis anders ausfallen: Bürgermeister Michael Ludwig fordert, die gesamte Stadt zu einer Waffenverbotszone zu erklären. Der Haken: Rechtlich geht das gar nicht.

Im Sicherheitspolizeigesetz ist nämlich angeführt, dass nur an „bestimmten öffentlichen Orten“ das Verbot bestehen kann. Ein weiteres Problem ist die Frage, für welche Gegenstände das Verbot gelten soll.

FPÖ-Sicherheitssprecher Gerhard Haslinger befürchtet, dass „Frauen, die sich mit einem Pfefferspray sicherer fühlen, keinen mehr dabei haben dürfen“.