Von Stand-up und Tagebuchlesungen: Eine Bühne für Jeden

Unterhaltende Geheimnisse bringt man auch bei Tagebuchlesungen auf die Bühne: Seit zehn Jahren organisiert sie Diana Köhle. Sie finden im Theater an der Gumpendorfer statt, im Sommer im Usus auf der Donauinsel. Nichts ist so lustig, wie das eigene Ich der Vergangenheit, ist die Devise. Als bei vergangener Vorstellung eine über 30-Jährige einen innigen Brief an Brian von den Backstreet Boys vorlas, wurden Tränen gelacht.