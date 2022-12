Von Öffnungszeiten bis zu Lieferdiensten: Letzte Tipps für Weihnachten

Der 24. Dezember hat viele Tücken. Es können kleine Probleme auftreten: Etwa, dass man beim Einpacken der Geschenke merkt, dass das Tixo aus ist. Dann gibt es die mittleren Katastrophen – etwa, wenn das Festtagsessen verkohlt.

Und dann gibt es Probleme, die man ohne professionelle Hilfe nicht alleine lösen kann. Betroffene von Gewalt, Depressionen oder Einsamkeit erhalten rund um die Uhr Unterstützung.

Der KURIER hat die wichtigsten Tipps für alle Eventualitäten für Sie zusammengetragen.

Wie lange haben die Geschäfte geöffnet?

Begnadete Last-Minute-Shopper wissen: Am 24. Dezember hat der Wiener Handel bis 13 Uhr geöffnet, geregelt ist das in der Wiener Öffnungszeitenverordnung. Ausnahmen gibt es für Süßwaren und Naturblumen, diese können bis 18 Uhr gekauft werden, Christbäume sogar bis 20 Uhr. Auch der Flohmarkt am Naschmarkt hat geöffnet, allerdings nur bis 12 Uhr.