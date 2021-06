Von Fu Long bis Raupi McRaupface: Per Voting zum Namen

Raupi McRaupface

Die Stadt selbst gab sich da zuletzt unkonventioneller: Bei den Trinkbrunnen konnte man unter anderem zwischen Glucksbringer und Wiener Hüsn wählen. Geworden ist es letztendlich Brunnhilde. Bei der einzig städtischen Pistenraupe (die allerdings in der Steiermark zum Einsatz kommt) ließ die zuständige Wien Energie die Bevölkerung selbst Vorschläge einreichen. Seit Februar heißt das Gefährt Raupi McRaupface.

Die Wiener Netze haben sich im Mai lieber allein auf Namenssuche begeben. Ihr erstes E-Feuerwehrauto heißt fortan Mona. Aber Feuerwehrautos sind ohnehin meist beliebt – egal, ob man die Namen mitbestimmen durfte oder nicht.

Elefant Pepi starb übrigens nur ein Jahr nach seinem Triumphzug in Wien, der Name hielt sich aber noch mehrere Jahrhunderte. Im Volksmund wurden sowohl männliche als auch weibliche Elefanten einfach „Schönbrunner Pepi“ genannt.

Heute geht es im Tiergarten bei der Namensvorauswahl weniger wienerisch zu. Wichtig sei vielmehr, dass sich die Herkunft der Tiere im Namen widerspiegele, heißt es auf KURIER-Anfrage.

Wie zum Beispiel bei Iqhwa. Sie war der erste Elefant weltweit, der durch künstliche Besamung mit tiefgefrorenem Sperma gezeugt wurde. Iqhwa bedeutet in der Sprache der südafrikanischen Zulus „Eis“. Der Name setzte sich gegen Umndeni („Familie“) und Phinda – das Reservat, in dem der Vater der Elefantenkuh lebte –, durch.

Laut Tiergarten Schönbrunn sind Namensvotings sehr populär. Beim ersten Panda-Nachwuchs Fu Long im Jahr 2007 stimmten online rund 26.000 Fans mit. Die erste Namensabstimmung soll bereits 1952 stattgefunden haben, damals für drei Bärenbabys. Wie diese ablief oder ausging, ist aber nicht überliefert.