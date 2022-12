Vom Prater nach Margareten: Chocolate Museum Vienna hat neuen Standort

Bei der offiziellen Eröffnung am Freitag präsentierte die Eigentümerin das neue „umgedrehte“ Konzept des Ladens: Denn während im Prater das Museum im Vordergrund stand, nimmt die Ausstellung in der neuen Location nur mehr einen kleineren Teil im Keller ein. „Wir haben gemerkt, dass die Leute Schokolade kreieren und probieren wollen“, sagt Misaljevic. Weshalb das Augenmerk nun auf den Workshops (ab 21 Euro pro Stunde) liege. Der Produktionsprozess steht von nun an also im Mittelpunkt – so wie bei Charlies Schokoladenfabrik. ape