Volleyball: Sandberge anstelle von Sandburgen am Heumarkt

Bei dem Nations-Cup nehmen übrigens acht Nationen pro Geschlecht teil: Es gibt jeweils zwei Frauen- und zwei Männerteams, also insgesamt 32 Teams und 28 Ländermatches. Die Frauenteams stammen aus Deutschland, Tschechien, Spanien, Schweiz, Niederlande, Lettland, Österreich und Italien. Die Männerteams stammen aus Norwegen, Italien, Polen, Deutschland, Tschechien, Estland, Niederlande und Österreich. Gespielt wird wieder untertags bei den Day-Sessions (9 bis 14 Uhr) und am Abend bei den Night-Sessions (14.30 bis 21.30 Uhr). Das Preisegeld beträgt insgesamt 200.000 Euro.

Für Österreich spielen folgende Frauenteams: Dorina Klinger und Ronja Klinger, sowie Kathi Schützenhöfer und Lena Plesiutschnig. Bei den Herren treten Martin Ermacora und Moritz Pristauz, sowie Robin Seidl mit Philipp Waller an. Mit dem Norweger Anders Mol ist auch ein internationaler Superstar in Wien. Er ist auch auf dem Sujet des Nations-Cup gemeinsam mit Ronja Klinger zu sehen. Österreich spielt am Dienstag, den 2. August (Damen) und Mittwoch, den 3. August (Herren) im Stand-Stadion. Wann welche Nationen in den weiteren Tagen spielen, wird sich jedoch erst nach den ersten Spieltagen weisen.

Sandberge zu verschenken

Wer außerdem an den Sandbergen nach den Spieltagen für private oder öffentliche Beachvolleyball-Plätze interessiert ist, kann sich diesmal dafür online anmelden. Sie werden in 25-Tonnen-Paketen an Interessenten in Wien und Umgebung verschenkt.