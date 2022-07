Das mit dem Public Viewing, sagt Denise, mache Wien viel besser als Berlin. Mit der Politik hat das allerdings nur am Rande zu tun. „Vielleicht liegt es daran, dass der Männer-Fußball in Deutschland so groß ist.“ Die Männer so gut, dass sich niemand für die Frauen interessiert? Das kann Österreich kaum passieren.

Dass Denise „Männer-Fußball“ sagt, ist pure Absicht. Und manchmal sogar Provokation, erzählt sie. Denn der Frauen-Fußball verlange längst eine Gleichberechtigung gegenüber jenem der Männer.

So ernst mit den Begrifflichkeiten nehmen es am Donnerstag viele andere Fans nicht. Mit der Unterstützung für die Mannschaft allerdings schon. Viele, die gekommen sind, taten das aus Solidarität. „Zu den Männern geht man ja auch“, sagt Monika, die das Match mit drei Arbeitskolleginnen schaut. Aber ja, sagt Monika, „Erfolg macht schön“ – und auch deshalb wollen sie und ihre Freundinnen das Team jetzt in Fahnen gehüllt „ins Finale bringen“.