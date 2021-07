Volkshochschule lehrt "Schimpfen in Wien"

Kradjel und Torres zeigen sich zufrieden: "Ich habe einige Wörter gehört. Aber ich werde sie nicht wirklich benutzen, weil ich finde, dass es bei den Heimischen einfach echt klingt und bei einem Ausländer doch komisch. Was aber sicher geht, ist: Bist du deppat!", betont die nahezu perfekt Deutsch sprechende Tschechin. "Ich habe mich für diesen Kurs entschieden, weil ich meiner Meinung nach schon relativ gut Deutsch spreche, aber gerade dieses Gebiet noch nicht so gut kenne." Die Sprache zu kennen sei wichtig: "Umso besser versteht man die Kultur der Leute. Und schimpfen ist, glaube ich, in Österreich und vor allem in Wien von großer Bedeutung."

Ihr Kollege aus Barcelona meint, dass es in Wien wichtig sei, "so viele Schimpfwörter zu lernen und den Dialekt auch, sonst kann man mit den anderen nicht so gut kommunizieren". Obwohl in Spanien das Reservoir an Schimpfwörtern noch größer sei als hierzulande, unendlich eigentlich. Aber in Wien werde viel geschimpft, "es ist eine andere Welt", sagt Torres. "Zum Beispiel in Wien haben die alten Menschen einen anderen Charakter als in Barcelona. Vielleicht ist es auch das Wetter, das die Leute ein bisschen verrückt macht.