Flachländer können’s auch

Die Nachfrage an der Skilehrer-Ausbildung sei groß, „wir haben einen guten Nachwuchs“, sagt Fenz. Die zweisemestrige Ausbildung können Interessierte ab 16 beginnen, zur Prüfung werden die angehenden Skilehrer ab 18 Jahren zugelassen. Die Ausbildungskosten übernimmt das Bundesministerium für Sport, lediglich Kost und Logis – um die 800 Euro – müssen von den Teilnehmer beglichen werden. Bei einer Eignungsprüfung wird getestet, ob „das skitechnische Können da ist“. Schmirl und Fenz entscheiden, wer zu den Kursen zugelassen wird. „Natürlich muss man den Umgang mit Menschen mögen und das Erlebnis Wintersport weitergeben können“, betont der 45-jährige Fenz.

Ihren nächsten Einsatz haben die beiden in den Semesterferien. In den Skigruppen sind noch Plätze frei, es gebe auch Privatkursen, rühren die beiden die Werbetrommel für die Burgenländische Skiwoche in Altenmarkt, die wahrscheinlich ein letztes Mal im Haus Burgenland stattfindet.