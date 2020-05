Chmelar spricht Wienerisch

Wer in seiner Umgebung aller ein "Wappler" ist und wer nicht, soviel weiß der gelernte Wiener bereits. Was sich jedoch hinter diesem und vielen anderen Wiener Dialektausdrücken versteckt, erklärt Dieter Chmelar ab Montag, 29. August in seiner wöchentlichen Video-Kolumne " Wien zum Wundern". Freuen Sie sich auf eine Reise in die Welt des Wiener Dialekts - geführt von Chef-Linguisten Dieter Chmelar.



1. Folge: 29. August

2. Folge: 5. September

3. Folge: 12. September

4. Folge: 19. September

5. Folge: 26. September

6. Folge: 03. Oktober

7. Folge: 10. Oktober