Vogelweidpark: Das Kulturevent "Birdie15" startet

Auf einer Fläche von 800 Quadratmetern wurde eine Bühne aufgebaut, grüne Rasenteppiche ausgerollt und Pflanzen aufgestellt. Außerdem sorgen unter anderem die Langos Boiz mit selbstgemachten Langos-Kreationen für die nötige Verpflegung vor Ort.

Die Künstler, die bei der Veranstaltung auftreten, sind zu 90 Prozent aus dem 15. Bezirk. Außerdem wird an den Tagen viel Kinderprogramm geboten: von Kinderzauberer, Kickbox-Workshop bis zum Kindertheater.

Programmhighlights sind etwa der Auftritt der Özlem Bulut Band am 18. September von 18 bis 19 Uhr. Oder auch der Besuch des Dusts Institute. Hier werden sogenannte Dusts-Free-Chambers, also große Pop-up Installationen aufgestellt, die begehbar sind.

Am Freitag, den 1. Oktober wird Multicello aufgeführt: ein einziges Cello wird mit Ana Topalovic und Matei Ioachimescu zum Orchester. Improvisation für alle ermöglichen die Künstlerinnen Violeta Radic und Marina Djordjevic am Mittwoch, den 22. September von 17 bis 19 Uhr in drei Sprachen.

Gerhard Zatlokal wird am Freitag, den 10. September um 17 Uhr vor Ort sein. Neben den Projekten, den Gürtelpool im 15. Bezirk aufzustellen und dem geplanten Pop-up-Park im Westbahnpark, die nicht realisiert wurden, konnte er diese Veranstaltungsreihe gemeinsam mit Pool-Macher Artphalanx realisieren.